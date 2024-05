Kalle Rovanperän ihmeteko puhutti – suomalaistähti itsekin harvinaisen reteänä: "Ihan törkeän kova suoritus"

– Yksi kovimmista pätkistä, joita on tullut ajettua. Superhankalat olosuhteet, ja ihan törkeä pusku päällä, Rovanperä kertasi MTV Urheilun studiossa viitaten myös rengasongelmiin.

– Siinä ennen pätkää jo päätin, että se on satavarma, ettei me tätä rallia hävitä. Se on vain sellainen päätös, ja sen mukaan mennään, suomalainen summasi.