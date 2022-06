Ott Tänak ei hidastanut punaisella lipulla, näin hän perusteli ratkaisuaan – lausunto täysin ristiriidassa kilpakumppanin kommentin ja sääntökirjan kanssa

– Teimme, mitä meidän täytyi tehdä. On selvää, että kun joku näyttää punaista lippua, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hidastaa.

– Se oli yhtä sotkua. Ensin oli punaiset liput, ja sitten he lähettivät meidät pätkälle. Vaikuttaa siltä, että siellä oli lippumies punaisen lipun kanssa, mutta hän ei ollut varsinaisesti tiellä vaan jossain sivutiellä. Seuraavat lippumiehet eivät enää näyttäneetkään punaisia lippuja. Se oli yhtä sotkua, Tänak sanoi.

– Olen sitä mieltä, että kun kartanlukija keskittyy näissä nopeuksissa nuotteihinsa ja kuljettaja tiehen, onko se väärin, ettei jossain tien reunassa olevaa lippua näe. Siksi meillä on nämä järjestelmät autossa. Ideaalitilanteessa on molemmat, mutta jos niitä ei pysty täysin varmasti kontrolloimaan… Tämä ei ole hyväksi kenellekään: talleille, lajille tai katsojille. Valtaosalla ei ole mitään hajua, mitä nyt tapahtuu. Minullakaan ei ole.

– Mielestäni rangaistuksen antaminen olisi tässä tilanteessa aika ankara päätös. Kuljettajien ensimmäinen reaktio on katsoa auton kojelautaa, jossa ei tällä kertaa palanut mitään. He luottavat suuresti kojelautaan. Sääntöjen mukaan pitää hidastaa, jos näkee joko fyysisen punaisen lipun tai punaisen lipun kojelaudassa. Mutta pitääkö sääntöä soveltaa näin? Se on vaikea kysymys.