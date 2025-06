Kalle Rovanperä kertoo Toyotan kokeiluista

Sardinian MM-rallissa seitsemäntenä oleva Kalle Rovanperä ei löytänyt missään vaiheessa aamupäivää luottoa renkaiden ja alustan välille.

Rovanperä menetti heti perjantain avanneella lyhimmillä erikoiskokeella reilut 11 sekuntia kärkeen nähden, mutta onnistu kahdella seuraavalla pitämään tahdin hiukan siedettävämpänä.

MM-sarjan kärkikaksikkona ajaville Toyotan Elfyn Evansille ja Rovanperälle päivä on ollut silti myrkkyä. Rovanperälle kertyi kolmella erikoiskokeella tappiota 30,6 sekuntia ja tallikaveri Evansille 41,2.

– Varsinkin aamun ekalla jäätiin tietenkin liian paljon. Oli vaikea päästä fiilikseen tai ei tuolla mitään fiilistä ole missään vaiheessa tullut, mutta vauhtiin. Sitten keskimmäinen ja vika tultiin se, mitä tuolla lähtöpaikalla ja pidolla nyt päästään, Rovanperä kertoi MTV Urheilulle huoltoparkissa.

Rovanperä tiesi jo ennakolta, että Sardiniassa on vaikea kamppailla paremmalta lähtöpaikalta starttaavia vastaan, mutta MM-taistelussa hän pyrkii ainakin olemaan Evansia parempi.

– Elfyniin nähden pitäisi vähän kovempaa tulla, mutta ei ihan hirveästi. Tie näyttäisi nopeutuvan aikojen perusteella aika paljon, Rovanperä näki.

Iltapäivällä samat erikoiskokeet ajetaan uudelleen, jolloin kärjessä starttaavillakin on edessään kertaalleen putsattu ajolinja, mutta Rovanperä ei usko siitä olevan kovin paljon hyötyä.

– Varmasti jotkut leveät osuudet ehkä helpottavat, sitten taas kapealla yleensä pikkuauto (alemmat luokat) on vain sotkenut linjan. Se voi olla ihan yhtä vaikea tuo iltapäiväkin, mutta toivotaan tietenkin, että se olisi vähän parempi.

Aamupäivän lenkin jälkeen edetään Hyundain komennossa. Adrien Fourmaux johtaa kisaa ennen Thierry Neuvillea ja parhaana Toyota-kuskina kahdeksan sekunnin päähän yltänyttä Sebastien Ogieria. Myös Ott Tänak on kolmantena Hyundai-kuskina hyvin mukana kärkitaistelussa.

Hyundai otti ajopäivään riskin ja satsasi pehmeisiin renkaisiin. Ne kestivät ja tiimi sai kaikki kolme kuljettajaansa kärkinelikkoon. Toyota sen sijaan laittoi kuskeilleen sekä kovia että pehmeitä renkaita.

– Kokeilimme vikalle kovia renkaita eri akselille eikä oikein silti saatu mitään hyvää balanssia irti siitä. Koetetaan nyt iltapäivällä muuttaa sitä tahtia, mutta aika paljon on luistelua ja sellaista, että ei vain saa kannettua vauhtia kapealla (osuudella). Tuntuu, ettei mahdu menemään, vaikka menee hiljaakin.

Rovanperä ei kuitenkaan myönnä tilanteen syövän tavallista enempää.

– No joo, ollaan me ennenkin tällaisissa kisoissa oltu. Sitä samaa se on.