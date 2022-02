Kalle Rovanperä johtaa Ruotsin MM-rallia kahden ajopäivän jälkeen

– Sitoutumisen pitäisi aina olla sataprosenttista, mutta tällä kertaa se oli 110-prosenttista! Sunnuntaina on luvassa kova taistelu, Rovanperä sanoi rallin MM-sarjan nettisivustolla.

Kahden ajopäivän jälkeen kokonaiskisan kolmatta sijaa miehittää Hyundain Thierry Neuville, joka on jäänyt kärjestä 21,7 sekuntia. Kilpailun neljännellä sijalla on puolestaan Toyotan Esapekka Lappi, joka on jäänyt Rovanperästä 25,9 sekuntia.