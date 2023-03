Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi heti iskussa: "Aivan hullua" – Meksikon MM-ralli käyntiin virolaiskomennossa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Meksikon MM-ralli 16.-19.3. To: Testi-ek klo 18.00 alkaen Pe: EK:t 1-7 klo 4.00 alkaen La: EK:t 8-16 klo 00.15 alkaen Su: EK:t 17-23 klo 00.05 alkaen

Tilanne 2/23 EK:n jälkeen

– Tunnelma on hullu. Tällainen erikoiskoe ei ole kovin nautinnollinen, mutta kun on tuollaisia faneja, on ajaminen mukavaa, Rovanperä kehui kannustusta.