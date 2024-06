Kalle Rovanperä heltyi huiman suorituksensa jälkeen: "Tulee annettua vähän liikaa runtua"

– Aina pitää muistaa lähtökohdat. Tulee aina annettua vähän liikaa runtua itselle. Täytyy sanoa, että emme me hirveästi enempää olisi voineet tänä viikonloppuna tehdä. Aika raju viikko oli, ja nyt on ihan hyvä lopettaa tähän.

Rovanperä palaa tositoimiin jo kolmen viikon kuluttua, kun edessä on historian ensimmäinen Latvian MM-ralli. Kyseinen kisa on Rovanperälle tuttu, sillä hän aloitti ralliuransa juuri Latviassa. Elokuun alussa edessä on puolestaan kauden sinivalkoinen kohokohta, Suomen MM-ralli Jyväskylässä.