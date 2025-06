Kalle Rovanperä ärähti

Kalle Rovanperä on osaltaan varsin nihkeän tilanteen keskellä Sardinian MM-rallissa.

Rovanperä on lauantain ajopäivän jälkeen kolmantena, mutta hänen eronsa sekä edellä olevaan Hyundain Ott Tänakiin että takana olevaan Toyotan tallikaveriin Elfyn Evansiin on varsin suuri.

Tänak on Rovanperästä 44,4 sekunnin päässä. Suomalaisen ero Evansiin on yli kolme ja puoli minuuttia (–3.37,8). Silti Rovanperä ei voi sunnuntaina himmailla, sillä sprinttipäivältä jaossa on "ylimääräisiä" MM-pisteitä.

– Aika inhottava tilanne, Rovanperä myöntää.

– Tietenkin jos olisi selkeät erikoiskokeet, niin olisihan se kivaa, kun olisi vähän kilvanajoa. Huomenna varsinkin uusi, pitkä pätkä on aika hankala. Siellä tie on varmaan taas aika pehmeässä kunnossa toisella vedolla. Sitten power (stage) on ihan surkea pätkä mun mielestä, Rovanperä ärähtää.

Minkä takia Rovanperä ei ilahdu Sardinian MM-rallin sunnuntain päätöksestä? Siitä lisää jutun yläreunan videolta.

