Kaksi tanskalaisjärjestön miinanraivaajaa kuollut Ukrainassa

Kaksi tanskalaisen Danish Refugee Council (DRC) -järjestön palveluksessa ollutta miinanraivaajaa on saanut surmansa Venäjän armeijan rakettihyökkäyksessä Pohjois-Ukrainassa, kertovat paikallisviranomaiset.
DRC vahvisti myöhemmin kahden ukrainalaisen miinanraivaajan kuolleen ja kahdeksan haavoittuneen hyökkäyksessä Tshernihivin kaupungin lähellä.
– Hyökkäyksen tapahtuessa DRC:n ryhmät olivat suorittamassa puhtaasti humanitaarisia siviilitehtäviä: raivaamassa miinoja ja räjähteitä, DRC:n lausunnossa sanottiin.
Asiantuntijoiden mukaan Ukraina on maailman miinoitetuin maa. Miinoja yritetään raivata muun muassa alueilta, jotka Ukraina on saanut takaisin haltuunsa.