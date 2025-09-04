Kaksi tanskalaisjärjestön miinanraivaajaa kuollut Ukrainassa

AOP Ukraina miinanraivaamista
Asiantuntijoiden mukaan Ukraina on maailman miinoitetuin maa. Arkistokuva.
Julkaistu 30 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT – AFP

Kaksi tanskalaisen Danish Refugee Council (DRC) -järjestön palveluksessa ollutta miinanraivaajaa on saanut surmansa Venäjän armeijan rakettihyökkäyksessä Pohjois-Ukrainassa, kertovat paikallisviranomaiset.

DRC vahvisti myöhemmin kahden ukrainalaisen miinanraivaajan kuolleen ja kahdeksan haavoittuneen hyökkäyksessä Tshernihivin kaupungin lähellä.

Lue myös: Zelenskyi: Rauhan avain on riistää Venäjän sotakoneistolta rahat ja resurssit

– Hyökkäyksen tapahtuessa DRC:n ryhmät olivat suorittamassa puhtaasti humanitaarisia siviilitehtäviä: raivaamassa miinoja ja räjähteitä, DRC:n lausunnossa sanottiin.

Asiantuntijoiden mukaan Ukraina on maailman miinoitetuin maa. Miinoja yritetään raivata muun muassa alueilta, jotka Ukraina on saanut takaisin haltuunsa.

Ukrainan sotaVenäjäKuolemaTanskaUlkomaat

