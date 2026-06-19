Äiti järkyttyi Tampereella Pättiniemen leikkipuistossa pahemman kerran, kun 4-vuotias esikoinen löysi liukumäestä jotakin outoa.

Tamperelainen äiti suuntasi juhannusaaton aamuna kahden lapsensa kanssa Pättiniemen leikkipuistoon Tampereen Hyhkyyn.

Mukana oli uudet hiekkalaatikkolelut ja intoa ulkoiluun.

Äiti jäi 1-vuotiaan kanssa hiekkalaatikolle, kun 4-vuotias esikoinen suuntasi liukumäkeen.

Yhtäkkiä lapsi huusi ihmetellen äidilleen.

– Mamma, mikä tämä on, hän huusi minulle. Menin katsomaan, ja liukumäessä oli jotakin ruskeaa. Hetken mietin, mitä se voi olla. Kiersin liukumäen toiselle puolelle ja huomasin, että mäkeen on tehty iso hakaristi – kakalla, äiti kertoo järkyttyneenä MTV Uutisille.

– Miten joku keksii tällaista, hän jatkaa.

Liukumäki oli tahrittu kauttaaltaan ulosteella.Lukijan kuva

"Jäi ällöttävä olo"

Äiti oli shokissa, ei pelkästään kakasta, vaan erityisesti hakarististä.

– Olin todella hermostunut. En osannut selittää lapselleni oikein mitään. Sanoin vain, että se on joku vitsi. Leikkipuiston pitäisi olla neutraali ja turvallinen paikka lapsille, äiti toteaa.