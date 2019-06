Kajaaniin tulevat sähköaivot laskevat 150 miljoonaa miljardia laskutoimitusta sekunnissa – Lumi on Euroopan nopein tietokone

Kannustaa yrityksiä hyödyntämään suurteholaskentaa

Tarkoitus on hankkia kaikkiaan kahdeksan supertietokonetta, joista kolme on esi-eksa-luokan koneita, joiden teho on yli 150 petaflopsia eli 150 miljoonaa miljardia laskutoimitusta sekunnissa. Ne ovat maailman kymmenen tehokkaimman koneen joukossa. Muut viisi ovat peta-luokan koneita, jotka kykenevät neljän petaflopsin tehoon eli neljään miljoonaan miljardiin laskutoimitukseen sekunnissa.

Tärkeä osa tekoälyn kehitystyössä



Hankkeen koko budjetti on noin 1,4 miljardia euroa, jossa on sekä EU:n että jäsenmaiden ja yksityisten kumppanien rahoitusta. Kajaanin osuus tästä on reilut 200 miljoonaa euroa, josta puolet tulee EU:lta ja puolet jäsenmailta. Suomen osuus rahoituksesta on 50 miljoonaa.