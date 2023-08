Kaja Kallaksen suosio mitataan nyt "kujajuoksussa" – "Ei tiedä, mitä puolentoista viikon aikana tapahtuu"

– Ei nyt suorastaan hallituskriisi, mutta on pantava merkille se, mitä tässä lähipäivinä ja lähiviikkoina tulee tapahtumaan.

Sarasteen mukaan Kallas on joutunut kujajuoksuun, jossa otetaan mittaa hänen suosiostaan.

– Toisaalta, mitä oppositio nyt vaatii, eli välitöntä eroa. Oppositiolla on tavallaan kana kynimättä hänen kanssaan.

Pääministerikausi on Kallakselle kolmas.

– Todella, ei tiedä, mitä tässä puolentoista viikon aikana tapahtuu. On tullut ilmi uusia asioita, muun muassa se, että tämä Stark-kuljetusliike on voimakkaasti laajentanut toimintaansa näiden pakotteiden aikanakin, ja siitä on tietysti tälle Kaja Kallaksen miehen konsulttiyritykselle tullut sievoisia summia rahaa.