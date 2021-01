Viro alkaa muodostaa uutta hallitusta koronakriisin keskellä – pääministerivalinnasta saattaa tulla historiallinen

Hallitus kaatuu

– Meillä on olemassa viruskriisi, jonka vuoksi joka päivä kuolee ihmisiä. Meillä on talousongelmia, jotka eivät kosketa vain yhtä tai kahta sektoria. Perheillä on vaikeuksia tulla toimeen. Myös valtion uskottavuus on ongelmissa, presidentti sanoi err:n mukaan.