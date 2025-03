KAJ saapui Suomeen: "Tämä on niin paljon isompaa, kun on koskaan voitu kuvitella"

Ruotsin Melodifestivalenin voittaja KAJ-yhtye saapui Suomeen.

Suomalaisyhtye KAJ teki historiaa lauantaina 8. maaliskuuta voittamalla Ruotsin Melodifestivalenin finaalin. Tämän myötä KAJ:n jäsenet Kevin Holmström, Axel Åhman ja Jakob Norrgård ovat historian ensimmäiset suomalaiset, jotka edustavat Ruotsia Euroviisuissa.

Yhtye saapui Tukholmasta Helsinkiin tänään tiistai-iltana. Heitä oli joukko faneja, sekä medianedustajia vastassa lentokentällä.

He kertoivat medianedustajille muuttavansa hieman tulevaa esitystään Euroviisuissa.

– Meille tulee erilainen lava Sveitsissä. Siihen lisätään valoja ja savuja. Harjoiteltiin eilen ja uskon, että se näyttää hyvältä, Holmström kertoo.

Miehet saavat harjoitella tulevaa koitosta varten rauhassa Suomessa.

– Uskotaan, että saadaan levättyä nyt kun ollaan takaisin Suomessa, Holmström tuumii.

– Voidaan asua Suomessa normaalisti. Liikutaan paljon Ruotsiin myös. Olemme menossa myös Baseliin tekemään ne postikorttijutut ennen meidän kappalettamme. Voidaan harjoitella itse tanssia Suomessa, Åhman kuvailee.

Yhtye keskittyy nyt tulevan kilpailun koitokseen, eikä haaveile vielä muista työprojekteista.

– Askel kerrallaan. Tämä on niin paljon isompaa, kun on koskaan voitu kuvitella. Haluan sanoa vielä kiitos kaikille niille, jotka on kannustaneet, Holmström kommentoi.

Euroviisut kisataan tänä vuonna toukokuussa Sveitsin Baselissa.