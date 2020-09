Kaisa on ollut kateissa lähes kuukauden – kertoi tuttavilleen lähteneensä Kainuuseen, saattaa nukkua ulkona

Poliisille on tehty katoamisilmoitus vuonna 1961 syntyneestä Kaisa Räsäsestä, johon läheiset eivät ole saaneet yhteyttä 10. elokuuta jälkeen.

Räsänen asuu Kontiolahdella, mutta hän on kertonut läheisilleen lähteneensä Kainuuseen.

Poliisin mukaan on mahdollista, että hän on majoittunut ulkona. Räsäsestä on ehkä tehty havaintoja Vuokatin alueella Sotkamossa.