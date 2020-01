Oletko nähnyt häntä? Poliisi etsii hoitolaitoksesta kateissa olevaa miestä Kuopiossa

Viimeiset havainnot kuopiolaisessa hoitolaitoksessa hoidettavana olevasta miehestä on tehty yhdeksän aikaan maanantaiaamuna.

Mies on normaalivartaloinen ja hän on pituudeltaan 170 – 180 senttiä. Hänellä on harmaat hiukset, silmälasit ja yllään sinertävä toppatakki ja tummat housut.