Poliisi pyytää havaintoja Maskussa kadonneesta naisesta.

Poliisi etsii Maskussa kadonnutta noin 80-vuotiasta naista. Hänellä on yllään mustavalkoiset trikoot sekä sininen t-paita. Nainen on mahdollisesti liikkeellä vihreällä Tunturi-merkkisellä polkupyörällä, jonka takatelineellä on valkoinen kori.

Poliisin mukaan viimeisimmät havainnot naisesta on tehty perjantaina kello 15:30 aikoihin.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon.