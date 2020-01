Kainuussa on valtava pula työntekijöistä – työttömyys laskenut jo 52 kuukautta putkeen: "Pahimmassa tapauksessa tuotanto siirtyy muualle"

Työpaikkojen täyttö kestää keskimäärin puoli vuotta ja osa yrityksistä on joutunut siirtämään toimintojaan muualle maahan.

Työttömyys on laskenut Kainuussa nyt 52 kuukautta putkeen, kaikilla toimialoilla ja kaiken ikäisillä. Moni työnantaja on pulassa.

– Rekrytointiongelmat on tällä hetkellä valtakunnan suurimmat, työpaikkojen täyttyminen kestää, välttämättä ihan sopivaa työntekijää ei löydy. Pahimmassa tapauksessa yritykset ei pysty investoimaan tai tuotanto siirtyy muualle, Kainuun TE-toimiston johtaja Tiina Veijola kertoo.

– Me ei olla ainut maakunta Suomessa, jolla on nämä rekrytointiongelmat, mutta sama on myös kaikilla Pohjoismailla, Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto toteaa.