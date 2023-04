Kaikuluotainten, lennokkien ja käteistukkujen kuljetusyrityksiä – ennätysmäärä rikosepäilyjä Suomen ja Venäjän rajalla viime vuonna

Säännöstelyrikos on kyseessä, kun Venäjälle yritetään viedä jotain, minkä pakotteet kieltävät. Siitä voidaan tuomita lievemmillään sakkoja tai törkeässä tekomuodossa jopa neljä vuotta vankeutta.

Osa rikosepäilyistä on jo edennyt käräjäoikeuteen. Useat niistä on käsitelty Kymenlaakson käräjäoikeudessa, koska Virolahdella sijaitseva Vaalimaan rajanylityspaikka on sen toimialueella.