Ruotsissa 23 uutta koronakuolemaa

Ruotsissa kerrottiin tiistaina 23 ihmisen kuolleen koronaviruksen seurauksena. Yhteensä Ruotsissa on raportoitu koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia 4 717.

Koronavirustartuntoja maassa on todettu yhteensä liki 46 000. Uusia tartuntoja rekisteröitiin torstaina pitkälti yli 200. Tehohoidossa on ollut tai on yhteensä runsaat 2 200 ihmistä.