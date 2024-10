Näin Libanonin sota vaikuttaa kahteensataan suomalaiseen rauhanturvaajaan

– Normaali suunniteltu rotaatio on tuossa marras–joulukuun vaihteessa, ja näillä näkymin sen mukaan mennään, mitään muutosta meillä ei ole suunnitelmissa. Olemme valmistautuneet siihen, että pääosa tästä joukosta vaihtuu, kertoo Honkanen.

– Jokaiselle päivälle aina valmistellaan partiot edellisenä päivänä, ja sitten seuraavana aamuna odotetaan lupaa, joka tulee Unifilin esikunnasta. He ovat yhteyksissä myös Israelin puolustusvoimiin ja sitä kautta selvittävät, onko jollekin alueelle turvallista mennä. Jos sieltä tulee vihreää valoa, niin totta kai toteutetaan niitä partioita.

Mieliala "yllättävän korkealla"

Israelin ja Hizbollahin välinen sota on näkynyt tulituksena ja ilmaiskuina kuulo- ja näköetäisyydellä suomalaisista, vaikka aivan lähialueelle iskuja ei olekaan osunut, komentaja kertoo.

– Se on yllättävän korkealla tasolla. Valmistelut joudutaan tekemään ihan normaalisti, odotetaan vain lupaa päästä lähtemään. Normaalia tukikohdan vartiointia tehdään yhdessä ranskalaisten kanssa ihan vuoronmukaisesti, ja meillä on se normaali valmiusosasto, joka on valmis menemään minne tahansa täällä operaatioalueella toisen YK-joukon tueksi, Honkanen sanoo.