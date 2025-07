Trumpin tullit alkavat näkyä amerikkalaisille tavaroiden hinnoissa

Yhdysvaltojen tuoreet inflaatioluvut eivät tiistaina pääosin vaikuttaneet pörsseihin negatiivisesti. Teollisuusindeksi Dow Jones oli inflaatiohuolien vuoksi kuitenkin illalla puoli seitsemältä Suomen aikaa 0,5 prosenttia miinuksella.

S & P 500 -indeksi pysyi iltaseitsemältä lähes muuttumattomana, kun teknologiapainotteinen Nasdaq oli 0,6 prosenttia plussalla.

Inflaatio nousi Yhdysvalloissa viime kuussa analyytikkojen odotusten mukaisesti.

Yhdysvaltojen vuosi-inflaatio oli kesäkuussa 2,7 prosenttia. Edelliskuusta kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia.

Bloombergin mukaan Trumpin tullien vaikutukset alkavat näkyä jo joidenkin tuoteryhmien, kuten lelujen, huonekalujen, kodinkoneiden ja vaatteiden hinnoissa. Elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta hyödykkeiden hinnat nousivat 0,2 prosenttia edelliskuusta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maan kauppakumppaneille julistamien tuontitullien on odotettu kiihdyttävän inflaatiota Yhdysvalloissa. Inflaatio on noussut maassa viime kuukausina kuitenkin suhteellisen maltillisesti. Tähän on vaikuttanut muun muassa yritysten ennakoiminen ennen tullien astumista voimaan.

Tulliuhkauksilla pientä vaikutusta

Pörssikauppa avautui Euroopassa tiistaina pienessä nousussa. Kurssit olivat sekä suurimmissa pörsseissä että Helsingissä kevyesti plussalla. Tulosjulkistaja Elisa sai vakaista kasvuluvuista huolimatta nihkeän vastaanoton ja oli iltaseitsemältä 0,5 prosentin alamäessä aamupäivän 3 prosentin pudotuksen jälkeen.

Lopulta pörssit sulkeutuivat Euroopassa hieman alavireisesti. Helsingin pörssi sulkeutui noin 0,3 prosentin laskussa.

Aasian markkinoilla kurssit pääosin vahvistuivat. Kiinan talous kasvoi vuoden toisella neljänneksellä hiukan odotuksia enemmän, 5,2 prosenttia. Trumpin uudet tulliuhkaukset Venäjää ja sen kauppakumppaneita kohtaan eivät näyttäneet suuremmin vaikuttaneen markkinoihin.

Viime aikoina useissa merkittävissä indekseissä on rikottu ennätyksiä Yhdysvalloissa ja Euroopassa Trumpin tulliuhkauksista huolimatta.

EU valmis vastatoimiin

Trump ilmoitti viikonloppuna aikovansa asettaa EU:lle ja Meksikolle 30 prosentin tuontitullit. Niiden olisi määrä astua voimaan elokuun alussa.

EU:n tavoitteena on yhä löytää neuvotteluratkaisu tulleista Yhdysvaltojen kanssa. EU:n kauppakomissaari Maros Sefcovic sanoi maanantaina, että EU on valmis iskemään jopa 72 miljardin euron vastatoimilla, jos sopua ei löydy.

Huhtikuun jälkeen Trump on ilmoittanut tullisopimuksista neljän maan kanssa.

Analyytikot arvioivat, että sijoittajat näkivät Trumpin tulliuhkailut neuvottelutaktiikkana Yhdysvaltojen kauppakumppaneita kohtaan.