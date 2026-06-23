16- ja 18-vuotiaita poikia syytetään kouluiskun suunnittelusta.
Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta.
16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.
Pojista vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei.
Pojat ovat olleet vangittuina esitutkinnan aikana.