Kahden pohjoismaisen naisen surmajutun käsittely lykkääntyi Marokossa – päätekijöille vaadittu teloitusrangaistusta sosiaalisessa mediassa

Tanskasta ja Norjasta kotoisin olevat uhrit olivat vaeltamassa vuorilla Etelä-Marokossa, ja heidän ruumiinsa löytyivät joulukuun puolivälissä 2018. Surmista on epäilty islamisteja.

Sosiaalisessa mediassa levisi video tappamisesta. Tanskan viranomaisten mukaan video, jossa näytetään toisen naisen murha, on aito.

Naiset opiskelivat etelänorjalaisessa yliopistossa ja olivat norjalaisuhrin äidin mukaan suunnitelleet matkustavansa yhdessä kuukauden ajan. Toisen uhrin äiti on kertonut varoittaneensa tytärtään matkustamasta Marokkoon.

Päätekijät halutaan teloitettaviksi

Syyttäjä on vaatinut kolmelle teon tunnustaneelle pääepäillylle kuolemanrangaistusta, ja teloittamista on penätty sosiaalisessa mediassa kerätyissä vetoomuksissa. Marokko on kuitenkin käytännössä jäädyttänyt teloitusten toimeenpanon vuodesta 1993.