Mies tunnusti mestanneensa toisen Marokossa surmatuista pohjoismaalaisista retkeilijöistä – sanoo katuvansa tekoaan

Kolme heistä, Ejjoud, Younes Ouaziyad, 27, and Rachid Afatti, 33 ovat syytettyinä Isisin kannattamisesta ja murhien toteuttamisesta.

He voivat saada kuolemantuomiot, jos heidät todetaan syyllisiksi.

Uhrit olivat lomamatkalla



Ruumiit löydettiin naisten teltasta joulukuun 17. päivänä Mount Toubkalin läheltä syrjäiseltä alueelta. Vuori on Marokon korkein ja hyvin suosittu retkeilijöiden keskuudessa.

Tekijöiden mukaan murhat olivat kosto



Teosta on kuvattu video, jossa näkyy ilmeisesti toisen naisen mestaus. Isisin kannattajat jakoivat videota sosiaalisessa mediassa. Norjan poliisin mukaan video on lähes varmasti aito. 14 henkilöä on syytettynä Tanskassa videon levittämisestä.