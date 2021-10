Teinipoika murhasi raa'asti kaksi naista Britanniassa – kertoi motiiviksi lottovoiton, josta oli "tehnyt sopimuksen demonin kanssa"

BBC:n ja Reutersin mukaan Hussein on kertonut tehneensä "sopimuksen demonien kanssa". Sopimukseen hänen mukaansa kuului, että hän voittaisi lotossa, jos uhraisi kuuden naisen hengen. Husseinin hallusta löydettiin erilaisia "sopimuksia", joita hän oli allekirjoittanut omalla verellään.

Poliisia syytetään huolimattomuudesta

Uhrien perhe on syyttänyt Suur-Lontoon poliisia huolimattomuudesta tutkinnassa. Lisäksi kaksi rikostutkijaa on joutunut virkarikossyytteeseen, koska he olivat ottaneet rikospaikasta "sopimattomia kuvia" ja jakaneet niitä Whatsapp-viestipalvelussa.