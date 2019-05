Kahden naisen epäillään vieneen puolustuskyvyttömiltä vanhuksilta rahaa eri puolilla Suomea – tunkeutuivat asuntoihin röyhkeästi

Naisten epäillään haarukoineen kohteikseen ikäihmisille tarkoitettuja asuntoja. Poliisi epäilee, että naiset menivät yhteensä 25 asuntoon. Epäiltyjen rikosten uhreja on vielä tätä enemmän, sillä osassa asunnoista on ollut enemmän kuin yksi asukas.

– Asuntoihin on päästy kertomalla verukkeita suusanallisesti, mitään rekvisiittaa tai sairaanhoitajan vaatteita heillä ei ole ollut. Uhri on esimerkiksi laitettu tai ohjattu istumaan ja toinen on pitänyt esimerkiksi kangasta edessä samalla kun toinen on etsinyt varastettavaa.