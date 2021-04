Kahden henkilön vappuaatto kärjistyi puukotukseksi Turussa – tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä

Turussa vappuaatto sujui iltapäiväviiteen saakka rauhallisesti, mutta sittemmin tilanne on vilkastunut hälytystehtävien osalta, kerrotaan Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta STT:lle.

Lisäksi kaupungissa on ollut yksi puukotus.

Poliisin tviitin mukaan iltapäivällä puoli viiden aikoihin keskustassa tapahtuneessa tilanteessa puukotettiin miestä. Paikalla oli useita poliisin partioita, ja tilanne on ohi.

Kyseessä on ollut kahden henkilön välinen tilanne.

Vappuaatto ollut pääasiassa rauhallinen

Lounais-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että vapunvietto on alkanut rauhallisesti ja vallitsevien rajoitusten sekä suositusten mukaisesti.

Pennasen mukaan valvontakamerakuvien perusteella väkeä on Turussa liikkeellä aika paljon ja ihmisiä on muun muassa Aurajoen varressa.

– Kun vertaa aikaisempiin viikonloppuihin, niin aika vähäistä on Aurajoen varressa väki ollut, mutta nyt kun vappu on tullut, näkee selkeästi, että väkeä on enemmän, mutta turvavälit tahtovat vähän unohtua, Pennanen kertoo.