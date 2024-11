Kadonnut lokitiedosto ja eroja räjäytyssuunnitelmissa – näin Laakson sairaalan työmaaonnettomuus tapahtui

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoo MTV Uutisille, että tapauksen tutkinta on edelleen kesken.

Tapaus on Helsingin poliisilla edelleen esiselvityksessä, eli esitutkintaa ei ole vielä päätetty aloittaa.

"Joitakin" korvausvaatimuksia

Laakson yhteissairaalan allianssin projektipäällikkö vastasi MTV:lle viestinnän kautta sähköpostitse, että he ovat saaneet "joitakin" korvaushakemuksia liittyen onnettomuuteen.

Kiviä keskivartaloon

Päivitetyssä suunnitelmassa eri tiedot kuin alkuperäisessä

Alkuperäisessä, toukokuussa tehdyssä suunnitelmassa, on päivitetystä versiosta poiketen kohta “epäily lähtemättömistä” panoksista “kyllä ja ei” -vaihtoehdoilla. Kyseistä kohtaa ei oltu täytetty.

Syttymisaikaa on muutettu 5 millisekunnista 10 millisekuntiin.

Kadonnut lokikirja

Räjäytystyön johtajan mukaan panokset ovat voineet jäädä räjähtämättä kahdesta syystä. Joko viereisen reiän räjähdys on katkaissut palon tai nallissa on ollut tekninen vika.

Raportissa todetaan, että mikäli syy on ensin mainittu, on syytä epäillä että nallit on sytytetty virheellisessä järjestyksessä.