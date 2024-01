Kadonneiden etsiminen vaatii tekniikkaa – lumivyöryalueiden tutkimisessa auttavat droonit ja sondit

Tiistaina Pallaksen lumivyöryssä kadonneiden etsintää varten poliisi ilmoitti tarvitsevansa ensisijaisesti moottorikelkoilla liikkuvia etsijöitä, kertoo SPR:n Lapin-piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy . – Myös suksia ja lumikenkiä tarvittiin. Lumivyöryn alle jääneiden etsinnöissä hyödynnetään erilaista tekniikkaa. Esimerkiksi lumivyöryaluetta voidaan tutkia viranomaisten drooneilla ja helikoptereilla, joissa molemmissa on lämpökamerat. Maankamaralla etsintää tehdään lumivyörysondeilla eli esimerkiksi alumiinista valmistetuilla pitkillä sauvoilla, joilla voi tunnustella maata lumen alta. Etsijät liikkuvat sondien kanssa usein rinnakkain, jotta etsintäalue saadaan käytyä läpi huolellisesti. Von Pandyn mukaan lumivyöryn alle jääneiden etsinnässä korostuu poliisin, pelastuslaitoksen ja koulutettujen vapaaehtoisten yhteistyö. Kun poliisi päättää käyttää vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan resursseja etsintään, tehdään hälytys Vapepan valmiuspäivystäjälle, joka puolestaan hälyttää tapahtuma-alueelta Vapepa-johtajan ja sen jälkeen tarvittavat resurssit. – Etsinnässä on mukana koulutettuja vapaaehtoisia sekä koiria, von Pandy kertoo. Lapissa Vapepan etsijöiden koulutukseen kuuluu peruskoulutuksen lisäksi muun muassa partionjohtamiskoulutus sekä ensiapu- ja hypotermiavalmius. Von Pandyn mukaan peruskoulutuksen jälkeen lisäkoulutuksena on pimeäetsinnän jatkokoulutus, sillä lamppujen ja muiden etsintävälineiden käyttö vaatii osaamista. Päivä on Pohjois-Suomessa juuri nyt lyhyt, joten etsijät joutuvat talviaikaan usein tekemään etsintöjä pimeässä.

Sää Pallaksella edelleen hankala

Von Pandy sanoo, että etsijöiden vuodenajan mukainen varustautuminen on tärkeää. Etsijät pakkaavat mukaan etsintärepun, jossa on muun muassa juotavaa ja ruokaa, avaruuslakana, valo, varavirta, kartta ja kompassi.



– Etsijöiden huolto on ensisijaisen tärkeää, von Pandy sanoo.



Von Pandyn mukaan vapaalaskijoilla on usein mukana lumivyörylähetin eli piippari, jota käytetään signaalin lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Hän suosittelee kaikkia lataamaan puhelimeen 112-sovelluksen, jonka avulla kadonneen sijainti voidaan paikallistaa melko tarkasti.



Ilmatieteen laitoksen mukaan säät jatkuvat Pallastunturin alueella kylminä. Perjantaina alueella on 19–32 astetta pakkasta ja tunturilla tuulee yli 10 metriä sekunnissa.



– Hankalalta näyttää. Tuuli vaikuttaa paljon siihen, kuinka kylmältä sää tuntuu, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala.



Ounas–Pallaksen alueella on voimassa kohtalaisen vaaraluokan lumivyöryennuste, mikä tarkoittaa kohonnutta lumivyöryriskiä tietyissä maaston muodoissa.



Hiihtovaelluksella tiistaina Pallastunturin alueella kadonnut lapsi löytyi torstaina kuolleena Pyhäkurusta äitinsä löytöpaikan läheisyydestä, kertoi Lapin poliisi. Äiti löytyi kuolleena lumivyöryn alta tiistai-iltana.