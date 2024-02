Lumivyöryjen riski Lapissa on nyt huomattava – kuusi tärkeää huomiota tunturialueella liikkuvalle

– Nyt on ollut poikkeuksellinen tilanne, sillä lumipeite on ollut Lapissa erityisen epävakaa tänä talvena. Ylläksen, Pallaksen ja Pyhä-Luoston luonnonvaraisilla tuntureilla on havaittu tänä talvena yhteensä jo 26 laattalumivyöryä. Vilkkaimpana päivänä lumivyöryjä on ollut viisi, kertoo lumivyöryasiantuntija Tuomo Poukkanen Ski Patrol Ylläkseltä.