Kadonneen Miikka Leinosen lompakko ja kännykkä löytyivät Helsingistä merelle vievältä tieltä, poliisi etsii tavarat löytäneitä naisia – nuori jalkapalloilija kohta viikon kateissa

Poliisi etsii kännykän löytäneitä naisia



Leinonen on noin 180 senttimetriä pitkä, urheilullinen ja hänellä on lyhyet vaaleahkot hiukset. Päällään hänellä on ollut vuorillinen farkkutakki. Leinonen kuuluu kakkosdivisioonassa pelaavan FC Espoon miehistöön. Laitapuolustajana pelaavan Leinosen seura on myös julkaissut avunpyynnön tämän löytämiseksi.