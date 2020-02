Poliisi etsii yhä Helsingin yössä kadonnutta Miikkaa – jalkapalloilijasta toivotaan yleisövihjeitä: "Kaikki tiedot voivat olla tärkeitä"

Viimeinen varma havainto Leinosesta on tehty Linnakoskenkadun bussipysäkillä Helsingin Töölössä. Poliisin käsityksen mukaan jalkapalloilija on ollut matkalla Hakaniemestä Helsingin keskustaan.

Leinonen on noin 180 senttimetriä pitkä, urheilullinen ja hänellä on lyhyet vaaleahkot hiukset. Päällään hänellä on ollut vuorillinen farkkutakki.