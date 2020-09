Kadonneen Juuso Sirviön murhaajiksi uskottua pariskuntaa epäillään nyt myös suuresta määrästä mökkipaloja ja -murtoja

Toinen henkirikoksesta epäilty on Sirviön entinen naisystävä. Toinen on puolestaan naisen nykyinen miesystävä. Poliisi on kertonut epäilevänsä, että henkirikos liittyy aiempiin ihmissuhteisiin. Poliisin mukaan pariskunta oli houkutellut Sirviön Tervoon ja tehnyt tälle kuolemaan johtanutta väkivaltaa.