Kaatopaikat jättimäinen ympäristöongelma: Nyt jätteitä yritetään hyödyntää – tuleeko kaatopaikoista tuottavia?

Arvioiden mukaan Euroopassa on 500 000 kaatopaikkaa. Osa vanhoista kaatopaikoista on vaarallisia ja ne uhkaavat liata esimerkiksi pohjavesiä tai maaperää. Kaatopaikat myös kiihdyttävät ilmastonmuutosta omalta osaltaan.

– Noin 11 prosenttia maailman metaanipäästöistä tulee kaatopaikoilta. Tämä on todellinen ongelma, joka vaatii ratkaisua. Me yritämme nyt muuttaa ongelman mahdollisuudeksi, toteaa Kaatopaikkakaivos-yhtymän koordinaattori Peter Tom Jones.

Jätteistä uusien tuotteiden raaka-aineita

Perusajatus on se, että kaatopaikoilla on runsaasti arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan ottaa talteen ja jalostaa uusiksi tuotteiksi.

Remon kaatopaikalla Koillis-Belgiassa materiaalien hyödyntäminen on pian alkamassa.

– Kaatopaikkoja on pidetty kauan jätteen loppusijoituspaikkana. Nykyään käsittelemme niitä materiaali- ja energiasäiliöinä, joita voimme hyödyntää. Kutsumme tätä tehostetuksi kaatopaikkakaivostoiminnaksi, sanoo Yves Tielemans, liiketoimintajohtaja Group Machiels -yhtiöstä.

Jätteestä valmistettu betoni on perinteistä betonia kestävämpää.

Uudenlaista betonia jätteestä

– Katamme koko arvoketjun ja tavoite on todella muuttaa mahdollisimman paljon kaivamaamme jätettä erilaisiksi arvokkaiksi raaka-aineiksi, selittää Jones.

Tähän mennessä niistä on saatu valmistettua synteettistä kaasua, jota voidaan käyttää esimerkiksi lämmityksessä. Toinen tuote on laavaa muistuttava aine, josta voidaan valmistaa ympäristöystävällistä betonia, joka on tavallista betonia kestävämpää.