NHL:ssä pelaava New York Rangers on kaupannut kapteeninsa Jacob Trouban Anaheim Ducksiin. Toiseen suuntaan siirtyy suomalaispuolustaja Urho Vaakanainen.

Vaakanaisen lisäksi Rangers saa kaupassa neljännen kierroksen varausvuoron. Anaheim ottaa Trouban 8 miljoonan dollarin vuosipalkan kokonaan maksettavakseen.

Trouba on tehnyt alkukauden 24 pelaamassaan ottelussa kuusi tehopistettä.

30-vuotias Trouba on pelannut NHL:ssä 772 ottelua. Rangersissa Trouba on pelannut kaudesta 2019-20 lähtien ja hän toimi kolmatta kauttaan Rangersin kapteenina.

Rangers on Vaakanaiselle uran kolmas NHL-seura. Anaheimin lisäksi Vaakanainen on kiekkoillut Boston Bruinsissa. 25-vuotias suomalainen on jäänyt alkukaudella vähälle vastuulle ja hän on pelannut vain viidessä ottelussa.

Kaiken kaikkiaan Vaakanainen on pelannut NHL:ssä 141 ottelua.

TSN-toimittaja Pierre LeBrunin mukaan siirto vaatii enää NHL:n vahvistuksen.