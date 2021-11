Kaapo Kakko loisteliaalla pelipäällä – valittiin ottelun ykköstähdeksi

Jääkiekon NHL:ssä Kaapo Kakko avasi New York Rangersin pelin maalitilin ja johdatteli joukkueen voittoon Montreal Canadiensista. Voitto irtosi maalein 3–2. Osuma oli suomalaiselle kauden toinen. Kakko avasi kauden maalisaldonsa New Yorkin edellisessä ottelussa New Jersey Devilsiä vastaan.