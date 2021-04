Jyväskylässä yli 100 koronakaranteeneihin – altistumiset kouluissa ja päiväkodissa

Vaikka karanteeneja on loppuviikosta ja pääsiäisen aikana määrätty Jyväskylässä useammalle koululle ja nyt myös yhteen päiväkohtiin, on tartuntatilanne Jyväskylässä edelleen rauhallinen. Maanantaista sunnuntaihin Jyväskylässä on todettu 45 tartuntaa, joka on samaa luokkaa kuin edellisellä viikolla, jolloin tartuntoja todettiin 46.