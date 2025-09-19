Jääkiekon SM-liigassa Kiekko-Espoo ja JYP takoivat maaleja oikein huolella perjantain kohtaamisessa, kun Kiekko-Espoo oli parempi lukemin 7–3.
Espoossa nähtiin omanlainen valmentajien kohtaaminen, kun ex-JYP-luotsi Jyrki Aho komensi Kiekko-Espoota ja entinen Blues-valmentaja Petri Matikainen toi jyväskyläläisjoukkueen vierailulle hänelle tutuille nurkille.
Molemmat valmentajat näyttelivät omaa rooliaan perjantain mittelössä. Kiekko-Espoon luotsi Aho räväytti avauserässä, kun hän otti aikalisän jo ajassa 8.37, vaikka Kiekko-Espoo johti taistoa lukemin 1–0.
0:45Jyrki Aholta raju temppu – Kiekko-Espoo johdossa, huuto päälle aikalisän aikana
– Jotain piti yrittää tehdä. Emme tosiaankaan olleet hyviä ottelun alussa, Aho taustoitti ratkaisuaan lehdistötilaisuudessa.
Matikainen sen sijaan pisti oman show'nsa pyörimään ottelun loppuhetkillä, kun hän otti maalivahti Oskari Salmisen useaan kertaan pois tolppien välistä. Kerrat toistuivat, vaikka Kiekko-Espoo painoi kiekon kolmesti tyhjään nuottaan.
– Otin tahallani maalivahtia koko ajan pois, koska haluamme oppia pelaamaan noissa tilanteissa. Emme mentaalisesti osaa vielä vetää koko kuusikymppistä, Matikainen totesi ratkaisuistaan.
Lisää muun muassa näistä sekä molempien valmentajien kommentit Kiekko-Espoon ja JYPin nykytilanteista näkyvät jutun yläreunan videolta.