Bolivian presidentti Evo Morales jättää tehtävänsä

Boliviassa on ollut jatkuvia mielenosoituksia sen jälkeen, kun Morales julistettiin vaalien voittajaksi. Osa protesteista on muuttunut väkivaltaisiksi mellakoiksi. Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja yli 250 loukkaantunut vaalien jälkeisissä väkivaltaisuuksissa.