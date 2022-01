Justin Timberlake vastasi kohtaamaansa valtavaan kritiikkiin – pyysi anteeksi Britney Spearsilta, mutta osansa sai myös Janet Jackson

Yhdysvaltalainen poplaulaja Justin Timberlake joutui hiljattain laajan kritiikin kohteeksi helmikuun alussa ilmestyneen New York Timesin tuottaman Framing Britney Spears -dokumenttielokuvan myötä. Dokumentissa on keskitytty poplaulaja Britney Spearsin elämään valtavan julkisuuden kohteena ja siihen, mikä johti vuonna 2008 oikeuden päätökseen siitä, että hänen isänsä Jamie Spears määrättiin tyttärensä viralliseksi holhoojaksi, jolla on päätäntävalta erittäin laajasti tämän elämässä.

Dokumentissa on myös esitetty, kuinka Spears on elämänsä ja uransa aikana joutunut suoranaisen naisvihan kohteeksi. Timberlakella on osansa tässä suhteessa siten, että hän ja Spears seurustelivat 2000-luvun taitteessa ja kun he erosivat, sai Spears julkisesti kaikki syytökset suhteen päättymisestä niskaansa.