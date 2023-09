Katy Perry myi viiden studioalbuminsa oikeudet päätähuimaavalla summalla

Perryn ja Litmus Musicin allekirjoittama sopimus koskeealbumeita One of the Boys (2008),Teenage Dream (2010), PRISM (2013), Witness (2017) ja Smile (2020), joista kaikki on julkaistu Capitol Records -levy-yhtiön alla. Capitol Recordsin entinen puheenjohtaja Dan McCarroll on yksi Litmus Musicin perustajista.