Jussi kuvasi videon meritaimenen kudusta Keravanjoella – ainutlaatuinen luonnonnäytelmä ihastuttaa: "Hienoa, että keskellä kaupunkia pääsee seuraamaan tällaista"

– Ihmisistä tuntuu käsittämättömältä, kun ne tulevat merestä asti. On hämmästyttävää, että ne pystyvät menemään tuollaisia matkoja, vaikka välissä on esteitä, Kurtti pohtii.

Esteeksi hän listaa esimerkiksi padon. Hän on tyytyväinen siihen, että Vantaalla on saatu padon purku aikaiseksi, kun taas Helsingissä asian toteutuminen on epävarmaa.