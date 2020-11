Jussi Halla-aho pyrkii Helsingin pormestariksi: "Helsinki on globaali sosiaalitoimisto"

Neljän vuoden välein vaaleilla valittavassa kaupunginvaltuustossa on 85 jäsentä. Perussuomalaisilla on nykyisessä Helsingin valtuustossa viisi jäsentä. Valtuuston suurin puolue on tällä hetkellä kokoomus, jolla on 24 paikkaa. Seuraavana on vihreät 21 paikalla. Perussuomalaiset ovat tällä hetkellä valtuuston viidenneksi suurin ryhmä RKP:n kanssa. Molemmilla puolueilla on valtuustossa saman verran jäseniä.