Jussi Halla-aho MTV:lle: "Vandalismi ilmastoasioiden varjolla tuntuu nauttivan hiljaista hyväksyntää"

Eduskuntatalo on töhritty verenpunaisella värillä

– Itse pitäisin hyvänä, että tällaiset töhryjen tekijät ja sotkijat joutuisivat itse siivoamaan omat sotkunsa, mutta se on tietysti asia, joka ei ole eduskunnan käsissä.

"Hyökkäys demokratiaa vastaan"

Töhryiskun takana on tiedettävästi ruotsalainen ympäristöjärjestö, joka kritisoi Ruotsissa turvetuotantoa harjoittavaa suomalaista valtionyhtiö Neovaa.

Eduskunnan portailla on tähän asti saanut kulkea hyvin vapaasti. Mielenosoitukset ovat portailla tavallinen näky.

– Kynnys lähteä jollain tavoin rajoittamaan ihmisten oikeutta kulkea eduskunnan portailla on varmasti aika korkea, enkä itsekään siihen kepeästi lähtisi, Halla-aho toteaa.

– Jos teidän edustamienne medioiden toimitiloja vastaan hyökättäisiin tällä tavalla, te varmaan tulkitsisitte sen hyökkäykseksi vapaata mediaa vastaan. Eduskunta on suomalaisen demokratian ja kansanvallan ydin ja kaikkein pyhin, ja kyllä minun mielestäni on perusteltua katsoa, että tämä on hyökkäys demokratiaa vastaan, Halla-aho kommentoi toimittajajoukolle eduskunnassa.