Jumbojetin valmistus päättyy – viimeinen Boeing 747 luovutetaan asiakkaalle

Konemalli on palvellut Yhdysvaltain presidentin virkakoneena, kantanut selässään avaruussukkulaa ja ollut mukana maailman tuhoisimmassa lento-onnettomuudessa. Yhdysvaltalainen lentokonevalmistaja Boeing hyvästelee ikonisen 747-mallin koneensa tiistaina, kun viimeinen tehtaalta valmistunut "jumbojetti" luovutetaan asiakkaalle. Kyseessä on koneen versio 747-8, joka menee rahtikäyttöön Atlas Air -yhtiölle. Tapahtumaa seuraamaan saapuu tuhansia Boeingin entisiä ja nykyisiä työntekijöitä.

Ensilento yli 50 vuotta sitten

Boeing on valmistanut yli 1,5 miljoonaa kappaletta 747-konetta sen jälkeen kun malli teki ensilentonsa yli 50 vuotta sitten. Ensimmäinen kaupallinen lento oli Pan Amin reitillä New Yorkista Lontooseen tammikuussa 1970. Nykyisin eri puolilla maailmaa käytössä olevan 747-koneet pysynevät liikenteessä vielä vuosikymmenten ajan.



Boeing 747 piti hallussaan maailman suurimman matkustajakoneen titteliä aina 2000-luvun alkupuolelle, jolloin ykköspaikan vei Airbus 380.



Maailman kenties tunnetuin Boeing 747 on Yhdysvaltain presidentin virkakone, "Air Force One".



Synkin luku jumbojettien historiaan kirjattiin vuonna 1977, kun kaksi 747-konetta törmäsi toisiinsa Teneriffan lentokentällä Kanariansaarilla. Maailman tuhoisimmassa lentoliikenneturmassa, jos terrori-iskuja ei lasketa, kuoli 583 ihmistä.



Niin ikään 1970-luvulla jumbojetit kuljettivat myös kyydissään Nasan ensimmäisiä avaruussukkuloita, kun niitä testattiin myöhempiä avaruuslentoja varten.



Vuonna 1991 israelilainen lentoyhtiö El Al onnistui ahtamaan yhteen Boeing 747 -koneeseensa yli tuhat ihmistä, kun Etiopian juutalaisia evakuoitiin Israeliin.