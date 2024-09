Julija Navalnaja tänään Suomessa

Navalnajan ja Kara-Murzan on kutsunut Helsinkiin Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.), joka on myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

– Euroopan neuvosto on halunnut luoda yhteyksiä ja pitää yllä keskustelua Venäjän demokraattisen opposition kanssa, samalla tavalla kuin olemme tukeneet Valko-Venäjän demokraattisia voimia, Kiljunen sanoo tiedotteessa.

Navalnaja ja Kara-Murza tapaavat Suomessa presidentti Alexander Stubbin , pääministeri Petteri Orpon (kok.), ulkoministeri Elina Valtosen (kok.), eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja edellisen presidentin Sauli Niinistön . He tapaavat myös Euroopan neuvoston valtuuskunnan ja ulkoasiainvaliokunnan sekä suomalaisia europarlamentaarikkoja.

Navalnajasta annettu pidätysmääräys

Julija Navalnaja on jatkanut miehensä työtä sen jälkeen, kun Aleksei Navalnyi kuoli vankilassa Siperiassa helmikuussa. Hänestä on tullut näkyvimpiä presidentti Vladimir Putinin hallinnon kriitikkoja. Heinäkuussa Venäjä antoi maanpaossa elävästä Navalnajasta pidätysmääräyksen, ja hänet lisättiin "terroristien ja ekstremistien" mustalle listalle.

Vladimir Kara-Murza on toimittaja ja oppositiopoliitikko, joka sai Euroopan neuvoston ihmisoikeuspalkinnon vuonna 2022. Hän on toiminut Avoin Venäjä -liikkeessä ja oli vuonna 2015 murhatun oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin läheinen liittolainen.

Opposition liikkumatila Venäjällä on kaventunut lähes olemattomaksi sen jälkeen, kun hyökkäyssota Ukrainassa alkoi toissa vuonna. Moni oppositiohahmo on tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin. Venäjän oppositio sanoo, että maassa on tuhansia poliittisia vankeja.