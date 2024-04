Jukureissa loistanut puolustaja lähtee Olli Jokisen perässä Ruotsiin

– Saamme kokeneen puolustajan, jolla on vahvuuksia kentän joka puolella. Uskomme, että Linus voi entisestään kehittyä ja auttaa joukkuettamme tulemaan paremmaksi. Hän pelasi vahvan kauden Suomessa ja hänellä on hyvä suhde Ollin kanssa. On hauskaa nähdä Linus jälleen SHL:ssä muutaman vuoden tauon jälkeen, Kapanen sanoi tiedotteessa.