Lähde: SM-liigan sensaatioseuralle raskas menetys

Ruotsalaislehden mukaan Nässen siirtyy ensi kaudeksi SHL-seura Timrån riveihin. Puolustaja pelaa tällä hetkellä kolmatta kauttaan Mikkelin Jukureissa. Hänen Jukurit-sopimuksensa on katkolla.

Nässen, 25, on mikkeliläisjoukkueen peliaikakunkku. Vastuuta tulee keskiarvollisesti yli 21 minuuttia per ottelu. Tehopisteitä on syntynyt tällä kaudella 3+19=22.