Jukka Jaloselta jykevä mielipide Venäjän tilanteeseen

Venäjä on ollut sivussa IIHF:n alaisista turnauksista jo yli kaksi vuotta Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

Asia nousi jälleen puheenaiheeksi sunnuntaina päättyneiden MM-kisojen yhteydessä. IIHF on pitäytynyt tiukasti kannassaan, ettei Venäjää tai Valko-Venäjää päästetä takaisin IIHF:n alaisiin kilpailuihin.

– Kyllä varmasti. Ei epäilystäkään siitä, Jalonen painottaa The Athleticille.

– Sodan on loputtava ja sitten ehkä vaatii hieman aikaa ennen kuin heidät otetaan taas mukaan, Jalonen pohtii.

– Koko tilanteen on rauhoituttava. Heidän (Venäjän) on lopetettava se, mitä he tekevätkään. Sen jälkeen tilannetta voi arvioida uudelleen ja koko jääkiekkomaailma voi harkita kaikkea uudelleen, Oksanen sanoo.