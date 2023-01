Jukka Jalonen myöntää suoraan: SM-liigakomeetta voi hyvinkin taistella MM-paikasta – "Jos vain homma jatkuu samanlaisena"

Jääkiekon SM-liigassa Ilveksen hyökkääjä Joona Ikonen on ollut tämän kauden komeetta. Ikonen, 24, on takonut maaleja hirmuiseen tahtiin, eikä se ole ollut ainoa piirre, mikä hänessä on hurmannut. C Moren asiantuntija ja Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen myöntää suoraan: Ikonen voi hyvinkin keväällä taistella MM-kisapaikasta. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.